Dira Paes chora ao se despedir de Filó e sofre com fim dela em "Pantanal": "Coração gigante"

Responsável por dar vida para Filó no remake da Globo, Dira Paes não conseguiu segurar as lágrimas ao se despedir da protagonista, após as gravações do último capítulo de "Pantanal" — que foi bem especial para ela. A esposa de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) é que mais sofre no fim da novela e não consegue superar a morte do rei do gado.