Decisão de Rafa vai emocionar a todos em "Vai na Fé": Kate muda a vida do filho de Theo

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Rafa (Caio Manhente) fica intrigado com o fato de ter uma irmã e decide ir ao ICAES conversar com Jenifer (Bella Campos), quado se depara com Kate (Clara Moneke), que acaba mudando a vida dele e faz com que tome decisão que comove na novela. Entenda!