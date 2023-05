Kate vai rejeitar presente de Clara por causa de Theo em "Vai na Fé": gera climão com a sogra

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Kate (Clara Moneke) vai rejeitar um presente de Clara (Regiane Alves), fazendo desfeita com a sogra na frente de Rafa (Caio Manhente), quando gera climão. As duas voltam a se encontrar em um jantar organizado pela mãe do rapaz que quase termina com Bruna (Carla Cristina Cardoso) expondo Theo (Emilio Dantas).