Dora vai ter conversa decisiva com Wilma em "Vai na Fé": se emociona ao vê-la com Fábio

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Dora (Claudia Ohana) reencontra Wilma (Renatah Sorrah), com quem nunca se deu bem, mas comove todos os integrantes da banda de Lui Lorenzo (José Loreto) ao revelar o seu estado de saúde, tendo uma conversa decisiva com a rival e se emocionando ao vê-la atuando com Fábio (Zé Carlos Machado).