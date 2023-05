Clara descobre o que Theo fez com Sol em "Vai na Fé": não vai saber lidar com podres do vilão

Entre as reviravoltas previstas para os próximos capítulos de "Vai na Fé", Clara (Regiane Alves) descobre que Theo (Emilio Dantas) abusou de Sol (Sheron Menezzes) no passado, se revoltando contra o vilão ao descobrir mais um podre do marido, através de Bruna (Carla Cristina Cardoso). Saiba detalhes!