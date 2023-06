Bia se revolta ao descobrir romance de Simas com a própria mãe em "Vai na Fé"

Uma reviravolta vai mexer com o coração de Bia (Flora Camolese) nos próximos capítulos de "Vai na Fé". Por mais que Simas (Marcos Veras) tente ao máximo esconder que se envolveu com Sabrina (Cris Wersom), o dono do bar vai criar coragem para revelar a verdade para a ex-namorada, que não vem lidando bem com a separação.