Lumiar não vai acreditar que existe outra vítima de Theo: Ben tenta alertá-la em "Vai na Fé"

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", ainda preocupado com Lumiar (Carolina Dieckmann), Ben (Samuel de Assis) tenta alertá-la sobre a existência de outra vítima de Theo (Emilio Dantas), uma vez que a advogada sabe o que aconteceu com Sol (Sheron Menezzes), mas prefere fechar os olhos sobre o vilão, não acreditando no ex-marido.