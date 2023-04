Relação de Guerra e Chiara fica abalada na reta final de "Travessia": mentiras começam a pesar

Nos últimos capítulos de "Travessia", o público vai perceber a relação de Guerra (Humberto Martins) com Chiara (Jade Picon) cada vez mais abalada, sobretudo pelas mentiras que insistem em esconder um do outro. Enquanto a herdeira tenta definir o futuro do bebê, o empresário se recusa a falar sobre Débora (Grazi Massafera). Entenda!