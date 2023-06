Irene procura Aline, faz apelo e muda a vida de Daniel em "Terra e Paixão": Antônio desconfia

Irene (Gloria Pires) vai procurar Aline (Barbara Reis) em uma tentativa de colocar panos quentes no romance com Daniel (Johnny Massaro) em "Terra e Paixão". Nos próximos capítulos, a esposa de Antônio (Tony Ramos) acaba mudando a vida do filho, que consegue a sucessão, mas também gera desconfiança no produtor rural. Entenda!