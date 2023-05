Caio ajuda Aline a dar a volta por cima em "Terra e Paixão": Daniel se aproveita de coincidência

"Terra e Paixão" começou com tudo e os próximos capítulos mostram como Caio (Cauã Reymond) ajuda Aline (Barbara Reis) a dar a volta por cima depois que Antônio (Tony Ramos) arma para ficar com as terras dela. Também interessado na mesma mulher, Daniel (Johnny Massaro) vai se aproveitar de coincidência para tentar conquistá-la.