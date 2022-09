Após pressentimento, Juma sugere assassinato para a família Leôncio em "Pantanal": entenda

Desde que vê Solano (Rafa Sieg) rondando as terras de "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) sente que o matador contratado por Tenório (Murilo Benício) como "peão" não é gente do bem. A menina-onça fica com um pressentimento tão ruim que sugere que a família Leôncio se antecipe em matá-lo antes que mais alguém seja ferido no remake das 21h. Entenda!