Além de Candoca, Zé Paulino abala as estruturas de outra mulher ao voltar para "Mar do Sertão"

O amor de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) passa por algumas provações em "Mar do Sertão". Depois que o rapaz reaparece vivo, após salto no tempo de dez anos, a fila da mocinha já seguiu com Tertulinho (Renato Góes), mas uma outra mulher não vai hesitar em tentar seduzi-lo no reencontro. Confira o que vai rolar!