Tertúlio enfim revela ser pai de José em "Mar do Sertão": conversa emocionante muda tudo

A teoria de que Tertúlio (José de Abreu) é pai de José (Sergio Guizé), consequentemente irmão de seu maior rival, se confirma nos próximos capítulos de "Mar do Sertão". Em estado grave, o Coronel se abre com Deodora (Débora Bloch), revelando o que está por trás do parentesco com o garoto que cresceu como filho de um de seus empregados. Aos detalhes!