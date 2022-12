Após cair nos braços de José, Tertúlio se choca com crueldade de Deodora em "Mar do Sertão"

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" geram fortes emoções com a piora do estado de saúde de Tertúlio (José de Abreu). O Coronel passa por várias crises nervosas ao revelar que José (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes) são irmãos e acaba se surpreendendo com a crueldade de Deodora (Débora Bloch). Entenda o que vai rolar!