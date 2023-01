Pajeú toma decisão drástica e pede que Deodora atire nele em "Mar do Sertão": entenda

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Deodora (Débora Bloch) não vai se cansar até convencer Pajeú (Caio Blat) de tirar a vida de José (Sergio Guizé). Desiludido e com medo de se tornar um assassino, o capanga cava uma cova dentro do terreno da própria casa e deixa Candoca (Isadora Cruz) desesperada com carta "de despedida". Entenda!