Seita coloca Pat em apuros: manifestação do grupo gera 5 mudanças em "Cara e Coragem"

Com tudo o que acontece após a confusão com a seita do laranja, Rico tenta conversar com Gustavo, mas não consegue defender o próprio pai e resolve sair de casa. Por sorte, Lou (Vitória Bohn) oferece ajuda e os dois se aproximam ainda mais. O episódio faz com que o empresário consulte o caso dos despejados e resolve prestar apoio para as famílias.