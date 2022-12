Leonardo deixa Regina na pior e surpreende Martha com decisão em "Cara e Coragem"

Leonardo (Ícaro Silva) vai surpreender Martha (Claudia Di Moura) com decisão em "Cara e Coragem". Depois de viver os piores dias por causa da traição de Regina (Mel Lisboa), que assume o romance com Danilo (Ricardo Pereira), o rapaz decide se redimir com a mãe, deixando a vilã na miséria. Confira o que vai rolar!