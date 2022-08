Em "Cara e Coragem", personagem de Ícaro Silva tentará se beneficiar da morte da irmã

"Eu acho que com a morte da irmã, cria-se uma tensão no desejo do Leonardo. Ele deseja muito assumir o controle da família [...] mas, na verdade, ele fica um pouco sem chão, porque o afeto dele também está direcionado para ela", explica o ator, que enxerga a sede de poder do personagem como uma forma de conquistar o afeto que ele não teve.