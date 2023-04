Atitude de Marcelino aquece o coração de Marê após tragédia em "Amor Perfeito": entenda

Nos próximos capítulos de "Amor Perfeito", Marcelino (Levi Asaf) desenvolve cada vez mais carinho por Marê (Camila Queiroz), surpreendendo a mocinha com uma atitude, depois que o filho com Orlando (Diogo Almeida) é dado como morto. A reviravolta vai mexer bastante com o psicológico do casal.