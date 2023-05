Prima de Orlando ameaça romance e Marê faz pedido desesperado em "Amor Perfeito"

Os próximos capítulos de "Amor Perfeito" reservam uma reviravolta para Orlando (Diogo Almeida) e Marê (Camila Queiroz). O momento de felicidade do casal é atrapalhado pela chegada da prima do rapaz, Lucília (Kênia Bárbara), quando a mocinha descobre aliança com Gilda (Mariana Ximenes) e faz pedido desesperado.