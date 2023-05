Marcelino vai ter nova visão com Jesus em "Amor Perfeito": estreita laços com Marê

Nos próximos capítulos de "Amor Perfeito", Marcelino (Levi Asaf) vai se ver cada vez mais triste e solitário, entrando no sótão mesmo sendo contra as regras da Irmandade, depois de sentir a ausência de Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) no evento do café-concerto, quando é surpreendido. Confira!