Luís comete vacilo com Marcelino em "Amor Perfeito", mas garoto decide protegê-lo

Nos próximos capítulos de "Amor Perfeito", Luís (Paulo Mendes) comete um vacilo com Marcelino (Levi Asaf), se esquecendo de buscar o pequeno na escola, tudo por causa do romance com Tânia (Iza Moreira). Provando ter um coração gigante, o garoto ajudar a limpar a barra dele com os freis.