Marcelino foge de Gilda e Lucília e se acidenta em "Amor Perfeito": vai rejeitá-las na novela

A obsessão de Gilda (Mariana Ximenes) e Lucília (Kênia Bárbara) por Marê (Camila Queiroz) vai fazer com que tentem se aproximar de Marcelino (Levi Asaf) na intenção de conquistar a confiança do garoto e acabar com a rival em "Amor Perfeito". Fugindo da dupla de vilãs, o pequeno acaba se acidentando.