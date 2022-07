Eugênio reclama de Úrsula com Violeta e faz proposta para a ex-amante em "Além da Ilusão"

Quando se casou com Úrsula (Bárbara Paz), Eugênio (Marcello Novaes) já sabia que a vilã não é flor que se cheire em "Além da Ilusão". Mesmo assim, foi forçado a subir no altar por causa de uma gravidez repentina da pilantra. Preso em uma relação sem amor, o empresário começa a sofrer tanto que desabafa com Violeta (Malu Galli). Entenda!