Principais mudanças entre as Jumas de "Pantanal": 3 diferenças que irritaram o público

A Juma atual ama o Jove, mas tem uma forte atração pelo irmão dele - o que não acontecia no folhetim de 1990. Ela tinha pavor dele por causa do assédio: em uma das cenas mais lembradas da novela de Benedito Ruy Barbosa, Juma sai correndo e Zé Lucas vai atrás dela, derruba a moça no chão, segura seus braços e fica por cima dela, tentando beijá-la à força.