Debora Ozório comenta paixão de Olívia por padre em "Além da Ilusão": "Amor impossível"

Debora Ozório, 25 anos, é um dos destaques de "Além da Ilusão", novela das seis da TV Globo. No folhetim, ela interpreta Olívia, uma moça de personalidade forte e decidida, filha de Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Cláudio Jaborandy).

Além de se destacar na trama como líder dos funcionários da fábrica, a personagem também chama atenção do público por conta do seu amor platônico pelo jovem padre Tenório (Jayme Matarazzo). Ela se apaixona pelo sacerdote após eles criarem uma amizade sincera e cheia de ensinamentos — o que faz com que a mocinha tenha que ressignificar os seus sentimentos.

Em entrevista ao Zappeando, Debora falou sobre a criação da sua personagem e deu a sua opinião sobre a paixão — até então impossível — entre Olívia e Tenório. Confira abaixo!

Debora Ozório comenta paixão de Olívia por Tenório em "Além da Ilusão"



Debora Ozório passou por um laboratório intenso para interpretar Olívia em "Além da Ilusão". Por se tratar de uma novela de época, a atriz se jogou nos ensaios e na preparação em grupo.

"Tivemos fonoaudióloga, que nos orientou sobre a época, porque existe um vocabulário diferente do de hoje em dia. E procurei referências de filmes e livros, sobre os temas abordados ou com alguma personagem que tivesse alguma característica que pudesse me inspirar", contou a atriz ao Zappeando.

"Muitas coisas me inspiraram. Procurei trazer ideias de diferentes coisas para poder unir na minha construção de uma personalidade, de ações corporais. Penso no plural, acho que somos múltiplos, então pensei em criar uma personagem real, com todas as nuances de um ser", completou Debora.



Aceitar o papel em "Além da Ilusão" não foi algo difícil para a atriz, que se encantou com Olívia assim que leu a sinopse da personagem. A personalidade e senso de justiça da jovem foram as características que mais chamaram a sua atenção na época da seleção.

"A Olívia é toda interessante, mas se for para escolher algo que tenha me empolgado muito, é sem dúvidas, os valores dela, a força para defender o justo. É admirável e me identifico, isso me chamou a atenção imediatamente", afirmou Debora.



E na trama da novela das seis, um dos fatos mais comentados pelo público sobre a filha de Fátima e Benê é a paixão da moça pelo padre Tenório. A atriz também tem sua opinião sobre a paixão platônica da personagem:

"Pensar em um amor impossível é doído, né?! Foi uma construção interessante com bastante carga emocional. O que desperta o amor na Olívia é a troca, a identificação, e isso é lindo. Acredito que aconteça muito isso na vida, e as pessoas podem se ver dentro de uma relação pela admiração e propósitos próximos."



E o público torce para que Olívia tenha a chance de encontrar seu verdadeiro amor — e ser correspondida! Debora contou que se encanta com os comentários dos espectadores sobre "Além da Ilusão". "Está sendo incrível! Todos estão muito envolvidos com a história e torcendo muito pela Olívia. A vibração de cada telespectador me alcança", disse.