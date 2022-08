Davi se desespera depois de ir para cama com Iolanda: irá chorar por Isadora

Na trama de "Além da Ilusão", Davi/Rafael (Rafael Vitti) precisará lidar com as consequências de uma noite de amor com Iolanda (Duda Brack). Tudo ocorrerá depois que o mágico ficar com raiva por ver Isadora (Larissa Manoela) e Nelsinho (Johnny Massaro) juntos — ele será seduzido pela vedete na própria casa e a usará como substituta de Dorinha. Saiba mais abaixo!