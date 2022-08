Com ciúmes de Dorinha, Davi cai no encanto de Iolanda: terá noite quente com a vedete

A chegada de Nelsinho (Johnny Massaro) à trama de "Além da Ilusão" causará ainda mais discórdia na relação de Isadora (Larissa Manoela) e Davi/Rafael (Rafael Vitti). Em uma fase rebelde de sua vida, a filha de Violeta (Malu Galli) se envolverá com o novo bad boy de Campos dos Goytacazes e fará o ex-namorado morrer de ciúmes. Inconformado com o novo relacionamento da aspirante à modista, o farsante afogará as suas mágoas na cama com Iolanda (Duda Brack). Saiba mais abaixo!