Danilo descobre segredo de Duarte em "Cara e Coragem": faz proposta arriscada ao farsante

Nos próximos capítulos da novela das 19h, Danilo sente o cheiro da mentira de Bob Wright no ar. Após ganhar um tela caríssima de Teca (Raquel Rocha) de presente, o farsante pede para a obra ser entregue no Carioca Palace — onde, teoricamente, ele mora. No entanto, como não consegue com um conhecido que a tela fosse recebida no hotel, Duarte resolve doá-la ao leilão beneficente promovido pela Companhia de Dança.