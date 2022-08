Dalva acusa Anita de sabotar namoro com Ítalo em "Cara e Coragem": chama ela de "fura-olho"

Tentando acalmar as mulheres, Ítalo explica para Dalva que Anita apenas apareceu em seu apartamento para falar sobre Jonathan e Clarice. A empresária, no entanto, não acredita na justificativa. Antes de deixar a casa do ex-segurança, ela termina todo o romance e deixa claro que está decepcionada com a funcionária da companhia de dança.