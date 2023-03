O que acontece com o Coronel Tertúlio no fim de "Mar do Sertão": vai emocionar a todos

O Coronel Tertúlio (José de Abreu) vai passar por fortes emoções até o último capítulo de "Mar do Sertão" e tudo indica que ganhe um final feliz ao lado de Dagmar (Heloísa Jorge). Depois de sofrer nas mãos de Deodora (Débora Bloch) e até de Tertulinho (Renato Góes), o protagonista enfim encontra paz para recomeçar sua vida.

