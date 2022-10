Como pacto com o cramulhão dificulta morte de Tenório em "Pantanal": Alcides segue conselho

"Pantanal" vai reforçar o que já sabíamos nos últimos capítulos do remake: Tenório (Murilo Benício) tem o corpo fechado por conta de pacto com o cramulhão e somente Trindade (Gabriel Sater) alertou Alcides (Juliano Cazarré) sobre isso, fazendo com que o processo de matá-lo se torne mais complexo, uma vez que é protegido pela entidade. Entenda!