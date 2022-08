Reviravolta em "Além da Ilusão": Heloísa descobre segredo de Davi e promete ajudá-lo

A maior reviravolta de "Além da Ilusão" vai ser promovida por Heloísa (Paloma Duarte), responsável por desmascarar Davi (Rafael Vitti), quando descobre que o administrador é o homem que namorou Elisa (Larissa Manoela) no passado. A protagonista chega ao fim do segredo ao procurar pela filha em um orfanato e encontrar um cartaz com a foto dele.