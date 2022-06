Pat se torna amiga de Lou em "Cara e Coragem": não sabe que a dançarina é sua irmã

Lou chama a atenção de Pat quando reivindica seus direitos e de suas colegas com a produção do comercial, que não cumpre uma cláusula da prestação de serviço. A bailarina discute com Batata (Diogo Savala), assistente de Armandinho (Rodrigo Fagundes), e garante que o cachê não foi o combinado. Pat observa a movimentação de longe e ao tomar conhecimento do assunto, apoia a causa das meninas. A dublê pressiona Batata a cumprir a palavra e a questão financeira é resolvida.