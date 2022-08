Com quem o Mudinho fica em "O Cravo e a Rosa"? Saiba qual é o desfecho do golpista

Mas o desfecho desta história surpreende: na cena do casamento de Bianca (Leandra Leal) e do professor Edmundo (Ãngelo Antônio), Fábio aparece de braços dados com as duas feministas. Ou seja, sem conseguir escolher entre Lourdes ou Bárbara, o Mudinho fica com as duas mulheres no final da novela.