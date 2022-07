Com a ajuda de Juma, Velho do Rio salva a vida de Jove em "Pantanal": como será

Joventino (Jesuíta Barbosa) ficará em apuros ao ser picado por uma cobra em "Pantanal": ele desaparecerá do mapa e deixará toda a sua família desesperada com o sumiço. O responsável por salvar o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) será ninguém menos do que o Velho do Rio (Osmar Prado) — que encontrará o jovem na região pantaneira e contará com a ajuda de Juma (Alanis Guillen) no resgate.