Maria Bruaca ainda volta atrás e ganha cenas quentes com Levi: fotos de "Pantanal" revelam

Apesar de ter protagonizado um momento tenso com Levi (Leandro Lima), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai cair nos encantos do peão nos próximos capítulos de "Pantanal", quando voltam a se reaproximar, entregando cenas quentes para a novela. A esposa de Tenório (Murilo Benício) vai ceder ao descobrir que não rolou nada depois do desmaio.