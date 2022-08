Cena de Guta e Maria Bruaca emocionou público de "Pantanal": talento de atrizes se destacou

No capítulo desta quarta-feira (10) do remake de "Pantanal", Guta enfim reencontrou Maria Bruaca na beira do rio e as duas tiveram uma conversa que entregou fortes emoções nas telinhas: "Deixa eu seguir meu destino, fia". As atuações de Julia Dalavia e Isabel Teixeira, colocando todo sentimento em cena, foram muito elogiadas pelo público.