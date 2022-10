Cena da reconciliação de Zé Leôncio e Tadeu de 1990 ressurge: remake apostou na emoção

A cena da reconciliação entre Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Tadeu (José Loreto) foi uma das bonitas do final de "Pantanal". Depois de fugir ao descobrir que não é filho biológico do fazendeiro, ele fugiu da fazenda, mas foi alcançado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que lhe deu sua bênção e garantiu que ele é seu "neto do amor".