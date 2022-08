"Cara e Coragem" terá protagonistas negros e atores analisam: "Isso, sim, é representatividade"

Ao lado de Nathália Grimberg, diretora da novela, a autora Claudia Souto revelou ter aprendido muito com o elenco escolhido. "Algumas cenas só foram possíveis de eu escrever por causa da Taís, da Cláudia, do Ícaro, do Paulo. Eu, como autora, estou abrindo um espaço, mas eu não entendo muito. Eu sou fruto de uma dramaturgia que eu assisti desde pequena do patriarcado branco", confessa.