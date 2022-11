Paulo Lessa revela que não sabe o futuro de "Cara e Coragem" e elogia Taís Araujo: "Sorte"

Paulo Lessa revelou não saber o que vai acontecer com antecedência nessa altura em "Cara e Coragem". Em entrevista ao podcast Papo de Novela, o ator confessou que a autora, Claudia Soto, não entrega mais tantos capítulos, impedindo que saibam o que vai acontecer a longo prazo. O intérprete de Ítalo também rasgou elogios para Taís Araujo. Confira!

Paulo Lessa fala sobre o futuro de "Cara e Coragem" e Taís Araujo

Questionado se Ítalo vai ficar com Anita ou Clarice, ambas interpretadas por Taís Araujo, Paulo garante: "Existe um embate real das duas. Isso se estabelece mesmo: a Clarice se posiciona a partir de agora, e vai lutar pelo Ítalo".

"É um spoiler que eu posso dar: não é uma coisa velada. Ela se posiciona mesmo: 'Vou lutar pelo Ítalo, o cara é o amor da minha vida, e vamos ver quem ganha essa'". O ator contou que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer.

"Eu vou confessar uma novidade: dona Claudia Souto não está soltando mais os blocos como antigamente. Ela agora solta menos. Antes a gente recebia um bloco com cinco/seis capítulos. Agora ela está soltando um ou dois, no máximo!".

"A gente não está conseguindo ter uma perspectiva muito à frente e isso já mexe também com a ansiedade", confessou. Paulo contou que, quando não consegue segurar a ansiedade, manda mensagens para a autora.

"Claudinha é muito paciente comigo, porque de vez em quando eu mando uma mensagem pra ela: ‘Claudinha, é sério mesmo!?’. E ela: 'Meu amigo, calma, segura o coraçãozinho...'. Tem sido uma troca muito legal".

Paulo também falou sobre o nervosismo em contracenar como uma atriz de peso como Taís e afirmou que teve todo o apoio dela. "Eu pensei: 'Gente, como eu vou criar essa relação e intimidade com uma gigante como a Taís Araujo?".

"É meu primeiro protagonista, e eu falo que sou um cara com muita sorte, porque a Taís tem sido uma parceira incrível comigo, desde quando saiu o resultado do teste. Ela foi a primeira pessoa a me ligar, me parabenizando e me dando força".