Moa se machuca e ganha substituto em projeto de "Cara e Coragem": Pat se desespera ao vê-lo

Os próximos capítulos de "Cara e Coragem" não vão aliviar para Moa (Marcelo Serrado). O protagonista passa por altos e baixos, com ameaças da ex-mulher, além de um acidente nas gravações do comercial que o tiram de cena e colocam outro dublê nos holofotes. Pat (Paolla Oliveira), em conflito com os próprios sentimentos, fica desesperada ao reencontrá-lo.