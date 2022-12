Moa descobre motivo de Pat rejeitá-lo em "Cara e Coragem": Ítalo entrega tudo ao dublê

Nos próximos capítulos da reta final de "Cara e Coragem", Moa (Marcelo Serrado) vai enfim entender o motivo do desprezo de Pat (Paolla Oliveira), que investe no romance com Rômulo (Rafael Cardoso), mas acaba tendo uma recaída com o dublê. Ítalo (Paulo Lessa) fica aflito em vê-lo sofrendo e entrega pedido que fez para a mocinha. Entenda!