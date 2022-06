Em "Cara e Coragem", novo amor recuperará as esperanças de Lou após uma relação abusiva

Com 19 anos de idade, Vitória Bohn estreia na televisão em grande estilo, responsável por um papel complexo, que reflete a realidade de inúmeras mulheres mundo afora. Durante a coletiva de imprensa de "Cara e Coragem", que aconteceu em meados de maio e contou com a presença do Zappeando, a atriz falou sobre a importância de sua personagem.