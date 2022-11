Leonardo opta por Clarice, prejudica Danilo e promove reviravolta em "Cara e Coragem"

"Cara e Coragem" vai passar por uma reviravolta bombástica depois que Leonardo (Ícaro Silva) escolhe Clarice (Taís Araujo) para assumir a presidência da SG, no momento em que a irmã empata os votos com Danilo (Ricardo Pereira), marcando um rompimento com o pilantra e o início de uma redenção pela maldade que cometeu no passado. Entenda!