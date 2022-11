Leonardo revela que desistiu da presidência da SG, mas Clarice fica preocupada: entenda

Os próximos capítulos de "Cara e Coragem" mostram Leonardo (Ícaro Silva) tomado pelo remorso do que fez contra Clarice (Taís Araujo) no passado. Em um atitude desesperada, o empresário desiste do comando da SG, mas, para a surpresa de todos, a própria irmã fica apreensiva ao concluir que o protagonista é mais maldoso do que pensava. Entenda!