Ítalo fica furioso com descoberta e afirma que luto por Clarice acabou em "Cara e Coragem"

Nos próximos capítulos de "Cara e Coragem", Ítalo (Paulo Lessa) descobre que levou chifre de Clarice (Taís Araujo), ao ficar sabendo que a empresária tinha um caso extra-conjugal com Gustavo (Marcelo Valle). Isso muda totalmente a forma com que o instrutor de parkour conduz as investigações e acaba fazendo com que abandone de vez o luto. Entenda!