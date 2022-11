Golpe de Célia em Rebeca vai ser desmascarado por seita em "Cara e Coragem": fica em choque

O segredo sobre a maternidade de Rebeca (Mariana Santos) não fica escondido muito tempo em "Cara e Coragem". Enquanto a filha biológica dela desconfia da gratidão que sente por Danilo (Ricardo Pereira), a seita das mulheres do terninho laranja faz justiça com as próprias mãos e confronta Célia (Stella Freitas) sobre o golpe aplicado. Entenda!