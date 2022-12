Danilo sequestra Jonathan e enfrenta impasse em "Cara e Coragem": Clarice descobre tudo

Nos próximos capítulos de "Cara e Coragem", Danilo (Ricardo Pereira) sequestra Jonathan (Guilherme Weber), com a ajuda dos capangas de Rômulo (Rafael Cardoso), seu parceiro no crime. Clarice (Taís Araujo) acaba descobrindo tudo e tenta negociar com o maior rival, enquanto o cientista é pressionado a ajudar a organização. Confira o que vai rolar!