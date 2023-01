Dagmar revela a Regina o que fez com a outra filha que escondeu em "Cara e Coragem"

Dagmar (Guida Vianna) enfrenta um impasse nos próximos capítulos de "Cara e Coragem", quando se vê obrigada a contar para Regina (Mel Lisboa) que a vilã tem uma irmã, diante da procura da seita do terninho laranja para fazer um teste de DNA e confirmar o parentesco com Rebeca (Mariana Santos). A reação da herdeira a deixa com o coração na mão.